الخليج 365 : أثرت إرهاصات إعلان الحكومة المُرتقبة مساء اليوم على تداولات الأسواق الموازية للعملات بالسودان.

و انخفضت أسعار شراء الدولار عبر الإجراءات المصرفية وتراوحت مابين 68_69 جنيه مقارنة بـ “70” جنيه.

وقال متعاملون مع الأسواق الموازية إن أسعار بيع الدولار عبر النقد وصلت إلى “66” جنيه مقارنة بـ “69” جنيه ليوم أمس فيما استقر سعر الشراء عبر النقد في “65” جنيه.

وتوقع عدد منهم تحدث لـ (باج نيوز) تذبذب الأسعار خلال الأيام القادمة تزامناً مع التشكيل الحكومي الجديد.

وأشاروا إلى أن كثير من المواطنين متوقع أن يشرعون في التخلص من مدخراتهم تجنباً لانخفاض الأسعار. المادة السابقة أحرسوها!!.. بقلم الطاهر ساتي المقالة القادمة ايه الحلاوة دي ؟.. بقلم عبد اللطيف البوني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنخفاض في أسعار الدولار بسبب إرهاصات إعلان التشكيل الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.