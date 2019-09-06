إستمرار حملات مقاطعة اللحوم وكساد واضح في محلات البيع

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصلت أعداد كبيرة من المواطنين يوم الخميس، حملات مقاطعة اللحوم والمنتجات الحيوانية بعد تصاعد أسعارها لأرقام خرافية، وشهدت عدد من محلات بيع اللحوم والألبان والأجبان، الخميس كساداً واضحاً في عمليات البيع، ما اضطر أصحابها لتخفيض المعروض.

وشدد عدد من المواطنين استطلعتهم وكالة السودان للأنباء، على ضرورة ومواصلة مشوار المقاطعة حتى تعود الأسعار إلى ما كانت عليه، وعبّروا عن أسفهم أن ترتفع أسعار اللحوم في بلد يعتبر الأول في الإنتاج الحيواني والزراعي.

وارتفع سعر كيلو اللحم الضأني إلى أكثر من 500 جنيه، والعجالي إلى أكثر من 300 جنيه، بينما تجاوز سعر رطل اللبن مبلغ الـ20 جنيهاً.

واعتبر مواطنون الحملة بداية حقيقية لمحاربة جشع التجار، وشددوا على الحكومة الجديدة أن تضع غلاء الأسعار على رأس أولوياتها، مشيرين إلى نجاح الحملة بنسبة كبيرة، في وقت أكد عدد من أصحاب الملاحم أنهم المتضرر الأكبر من ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى زيادة سعرها بسبب الزيادات التي يفرضها تجار الماشية.