المريخ مازال بدون رئيس ولا نائب رئيس ولا سكرتير وعاش كفاح الشعب السوداني.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** عصر اليوم يبدأ منتخبنا الوطني الأول مشواره في تصفيات كأس العالم ( ٢٠٢٢) بلقاء المنتخب التشادي بالعاصمة التشادية انجمينا والمنتخب سافر بدون إعداد ولم يلتق اللاعبون بعضهم البعض الا في أربعة تدريبات أجريت بانجمينا ويعتقد الجهاز الفني أنهم جاهزون من خلال مباريات المريخ والهلال المحلية والإفريقية والعربية ونأمل أن يخرج المنتخب بنتيجة مرضية وهذا ممكن اذا احترم الخصم وادي بجدية مع يقيني ان منتخب تشاد ليس سهلا واستعد جيدا للقاء ويشرف علي تدريبه مدرب فرنسي ولديه عدد من المحترفين في الدوريات الأوربية ويلعب بارضه ووسط جمهوره .

** نرجو أن نشهد بداية ممتازة لمنتخب البلاد في بداية مشواره ضمن تصفيات كأس العالم

** مساء اليوم ايضا يخوض منتخبنا الأولمبي معركته الأولي في تصفيات أولمبياد طوكيو امام منتخب نيجيريا وبدأ منتخبنا استعدادا مبكرا وخاض كثير من المباريات الودية وعسكر في القاهرة ووصل اللاعبون إلي درجة ممتازة من التفاهم والانسجام ولا عذر لهم في إحراز الانتصار اليوم رغم معرفتنا بالكرة النيجيرية وان الخصم شرس وقوي وعنيد ونريده انتصار بهدفين نظيفين علي الاقل يسهل من مهمة منتخبنا في المعركة الثانية ويمهد الطريق للوصول للأولمبياد العالمي بعد غياب امتد لأكثر من اربعين عاما وياليت الجمهور يحرص علي الحضور ويشجع المنتخب بقوة مثل حرصه علي مشاهدة مباريات المريخ والهلال الإفريقية

** واحد من كتاب اخر الزمان وصف المنتخب الوطني الأول وكذلك المنتخب الأولمبي بمنتخب الكيزان وحرض الجماهير علي مقاطعة مباريات المنتخبين ..تصوروا

** لماذا يصمت الاتحاد العام ولماذا تصمت الجهات الأمنية علي مثل هذه الكتابات التافهة المنحطة

** احد العباقرة ايضا كتب بعد تعادل المريخ مع الوداد المغربي وأكد أن الاتحاد العربي حرض الحكم الجزائري علي هزيمة المريخ ذلك لأن الوداد من بلد الملك محمد الخامس الذي تحمل البطولة اسمه …والله ده فهم عالي خلاص .

** بعض الكتاب لا يحترمون عقل القارئ ويتعاملون معه بسذاجة

** وماذا يفعل المريخ بحسين الجريف المشطوب من الهلال بسؤ المستوي

** لاعبو المريخ السبعة مطلوقي السراح في نهاية أكتوبر المقبل انتهي عمرهم الافتراضي وعلي مجلس إدارة النادي البحث عن لاعبين صغار في السن وإلا يخسر مليم واحد علي امير كمال ورمضان عجب وبكري المدينة ( الموقوف) والبقية واذا أراد محمد عبدالرحمن العودة للهلال فليعد لأنه في الأساس غير مخلص للمريخ وغير جاد والان تغيب لأكثر من ثلاث أشهر ومسيرة المريخ ماضية ولن تتوقف

** شطب حسين الجريف قرار صحيح والأندية الكبيرة تفعل ذلك .أي لاعب ما نافع يمشي طوالي ولكن لم نسمع رأي المدرب صلاح محمد آدم في شطب الجريف وهل استشاروه كمدرب

** اختيار كابتن هيثم مصطفي مدرب عام للهلال اختيار موفق وهيثم يتمتع بقوة الشخصية واكتسب بعض الخبرة والامنيات له بالتوفيق رغم كونه ان عدد من اللاعبين زاملوه كلاعب منهم بويا واطهر والشعلة ونزار حامد ..ومرحبا بكابتن محمود السادة كمدير كرة في الهلال

** انتقال بكري المدينة إلي النادي العراقي نرجو أن يكون حقيقة وما يكون كلام جرايد

** ماهي اخر اخر اخبار شكوي المريخ في لوزان يا استاذ مدثر خيري

** الكاردينال لم يشغل نفسه من قبل بمهند الطاهر ولا بكري المدينة ولا محمد عبد الرحمن ولا مدثر كاريكا ولا محمد احمد بشة لذلك شطبه لحسين الحريف ليس غريبا وشيئ طبيعي و الكاردينال يعمل بمبدأ لا كبير علي الهلال

** تبقت أيام قليلة من مهلة الاتحاد الدولي لنادي المريخ بخصوص مستحقات (المصيبة )غارزيتو وابنه ولا ندري ماذا فعل مجلس إدارة النادي أو ماذا سيفعل

وهل بالإمكان الوصول لتسوية وهل يفكر العجوز المتصابي في العودة لتدريب المريخ

** نكذب علي الناس عندما نطلق علي المريخ والهلال أندية كبيرة وكلاهما لم يحرز أي بطولة إفريقية او عربية ويمارسان نوع من الهرجلة في كل عام

وسأعود باذن الله لأتحدث عن المريخ والهلال بتوسع

** الأندية الكبيرة في أفريقيا والوطن العربي هي الأهلي والزمالك والترجي ومازمبي والرجاء والوداد والنجم الساحلي واسك العاجي ومعظم أندية الجزائر وكل الأندية التي تحرز البطولات الإفريقية

** اعلم ان المريخ احرز بطولة الكؤوس الإفريقية قبل ٣٠ عاما ونحن في مرحلة الأساس

** المريخ طلب تأجيل مباراته الثانية امام الوداد لمزيد من الاعداد وفي انتظار رد الاتحاد العربي وابراهومة قال .فريقي جاهز حتي لو أقيمت المباراة في موعدها المعلن

** مجلس المريخ يحتضر وقد تقدم احمد مختار باستقالته وأمين المال مطلوب في النيابة ببلاغ من وكالة تاكسي والنادي الأهلي العاصمي فاتح بالغ وجهات اخري تقاضي المجلس وغارزيتو وابنه في صف الانتظار

** جماهير الهلال تستعد لتسيير موكب لتصحيح الأوضاع بالنادي …موكب ضد رجل ظل يدفع لوحده أكثر من أربعة سنوات

ومن حقه شطب كل الفريق وليس حسين الحريف وحده

** الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول اختار تسعة لاعبين من الهلال وهذا بالطبع شرف للازرق ولكن بعض العباقرة كتبوا وأكدوا ان الاتحاد العام يستهدف الهلال الذي يلعب ايضا باسم السودان في البطولة الإفريقية …مصيبة

** ماذا في النادي الأهلي العاصمي وماهي أسباب الصراع التي أدت الي استقالة مجلس الإدارة الذي يقوده كابتن محمود صالح

** بالذي أودع في عينيك الهاما وسحرا

** آخر دبوس

** المريخ مازال بدون رئيس ولا نائب رئيس ولا سكرتير وعاش كفاح الشعب السوداني