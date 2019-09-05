تقلص في مكاسب البورصة الأمريكية بنهاية التعاملات

قلصت البورصة الأمريكية مكاسبها بنهاية التعاملات اليوم الخميس، ليتراجع مؤشر داو جونز من مستوي 400 نقطة إلي مستوي 370 نقطة، وقاد الصعود قطا التكنولوجيا الذي صعد بنحو 2 %، وتلقت الأسهم الأمريكية الدعم مع اتفاق الولايات المتحدة والصين على عقد محادثات تجارية في الشهر المقبل وذلك تطبيق جولة جديدة من التعريفات المتبادلة يوم الأحد الماضي.

كشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي لوظائف أكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، فيما شهدت طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة ارتفاعاً محدوداً خلال الأسبوع المنصرم، وارتفع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي بالإضافة إلى صعود طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو.

وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.4 بالمائة أو ما يعادل 372 نقطة إلى 26728 نقطة بعد أن تجاوزت مكاسبه 450 نقطة خلال الجلسة، وصعد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.3 بالمائة إلى 2976 نقطة، وصعد "ناسداك" بنسبة 1.7 بالمائة إلى 8116 نقطة، وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة عند 98.409.

ومن جانب أخر صعدت البورصات الأوربية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بقيادة قطاع السيارات لتسجل أعلى مستوياتها منذ شهر، بعد أن لاحت في الأفق عودة المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم واشنطن وبكين، بعد أن أعلنت وزارة التجارة في الصين اليوم أن المفاوضين لديها ومن الولايات المتحدة عقدا محادثة هاتفية اليوم واتفقا على الالتقاء في بداية الشهر المقبل لإجراء جولة جديدة من المباحثات.

وارتفعت قطاع السيارات 3 %، وسجل قطاع الرعاية الصحية أسواء أداء حيث تراجع بنحو 0.8 %.

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وإيطاليا تمكنت من إنهاء الاضطرابات السياسية التي عاشتها مؤخراً، بعدما كشف رئيس الوزراء جوزيبي كونتي عن مجلس وزرائه الجديد أمس، وذلك عبر توحيد تحالف بين حركة الخمس نجوم والحزب الديمقراطي يسار الوسط.

وأظهرت البيانات الاقتصادية انخفضت طلبيات المصانع الألمانية خلال يوليو بأكثر من توقعات المحللين.

و ارتفع مؤشر "ستوكس600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 385.9 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.1 بالمائة عند 5593.3 نقطة.

وتراجع مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 0.5 بالمائة مُسجلاً 7271 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنحو 0.8 بالمائة عند 12126.7 نقطة.

وبحلول الساعة 4:04 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1040 دولار.