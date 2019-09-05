(الله يديك 200 جنيه)..!!.. بقلم عثمان ميرغني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل شهور كنت أقود سيارتي في أحد طرقات العاصمة المتهالكة (الصفة تصلح للطرقات وللعاصمة أيضاً).. كانت هناك حفرة واضحة في منتصف الطريق لكن أن الأطفال الصغار من الهائمين بوجوههم بلا أسرة ردموا الحفرة وانتظروا على جانب الطريق، كلما مرت سيارة أشاروا إليها علها تنفحهم بعض النقود جزاء وفاقاً لردمهم الحفرة.

توقفت بجانب الأطفال وبدلاً من أن أمنحهم المبلغ الذي يقدرونه وضعت في يد كل منهم أكثر مما توقعوا فأراد أحدهم أن يبالغ في رد الجميل فقال لي ببراءة الأطفال (ياعمو.. الله يديك.. الله يديك.. الله يديك) كرر الجملة ثلاثاً وهو يفكر وكأنه يبحث عن أقيم ما يراه لأجزى به.. ثم أخيراً وجدها فأكمل الجملة (الله يديك 200 جنيه)..

خيال الطفل المشرد لم يستطع أن يتجاوز هذا الرقم، فمنحني الدعوة بـ(أقصى ما هو متاح).. 200 جنيه كاملة..

دعوني أستعير خيال هذا الطفل وأسألكم.. ما هو حلمكم الذي تتمنون حكومة الدكتور عبد الله حمدوك أن تنجزه لكم؟

بصراحة، ليس مهما عندي الإجابة.. لكن الذي يقلقني هو (المعاذير!).. وبالعربي الفصيح نسميها (الأعذار)..

هناك طائفة كبيرة من أبناء شعبنا النبيل يحملون في عقولهم أطناناً من (المعاذير) أو الأعذار.. أعذار تمنع أحلامنا أن تمد عنقها إلى السماء.. تذكرنا دائماً أننا دولة من العالم الثالث (تحت الصفر) وأننا شعب فقير.. وأننا محاصرون بالأزمات في كل شيء.. قائمة طويلة من الأعذار التي تنتهي عند لافتة مكتوب علينا (عذراً.. هذا الهدف لا يمكن الوصول إليه)..

لن نصلح واقعنا (الواقع أرضاً) إلا إذا أصلحنا أحلامنا.. أن نحلم بمد بصرنا الوطني.. ونعمل لتحقيق هذه الأحلام.. بلا أدنى (أعذار)..!!

نحلم أن نكون الدولة الأولى اقتصادياً في أفريقيا (وقريباً، عربياً).

نحلم بأن نصبح عاصمة أفريقيا الاقتصادية.. أن نكون نقطة الوصل الأفريقية مع كل دول العالم المتقدمة التي تتنافس الآن على أفريقيا.

نحلم أن نكون دولة جوازها يعبر كل المطارات بلا تأشيرة..

نحلم أن نكون في المربع الذهبي لمونديال 2022.

نحلم أن تكون لنا ثلاث جامعات في المائة الأولى عالمياً.

نحلم أن يكون لنا زعيم معارضة يرسل برقية تهنئة للرئيس الفائز في الانتخابات.. (وإن كانت الأخيرة دي واسعة شوية!).

بالله أحلموا على مد بصركم الوطني.. فالمستقبل هبة الأحلام ومن لا يحلم لا مستقبل له..