حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ترى النور بعد طول انتظار….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك اليوم الخميس قائمة أعضاء وزراء الفترة الانتقالية بعد التشاور بين المجلس السيادي وقوى الحرية والتغيير ومكونات المشهد السياسي في البلاد.

وهذه أول حكومة سودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 إبريل/نيسان الماضي على وقع احتجاجات واعتصامات ضد نظامه.

وقد أسندت حقيبة وزارة الخارجية لأسماء محمد عبد الله، في حين تولى الفريق الركن جمال عمر وزارة الدفاع، وشغل الفريق شرطة الطريفي منصب وزير الداخلية، وعين عمر بشير منيس وزيرا لشؤون مجلس الوزراء.

وأثناء إعلان مرسوم تشكيل الحكومة تعهد رئيس الحكومة السودانية بالالتزام الصارم بالعدالة وتبني سياسة خارجية تأخذ مصلحة السودان أولا وأخيرا.

وقال حمدوك إن أولويات حكومته تتمثل في وقف الحرب أولا وبناء السلام. المادة السابقة عبد الواحد نور :الحرية والتغيير اختطفت الثورة!… المقالة القادمة إسراء عادل تظهر مع الفنان محمد الأمين

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