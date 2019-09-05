السودان يفوز على تشاد بثلاثية رمضان عجب

الخليج 365 :

أنهى المنتخب الوطني الخميس، مغامرة نظيره التشادي، بعد أن فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة ذهاب الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022، والتي أُقيمت على ملعب إدريس محمد أويا في العاصمة انجمينا.

وحقق المنتخب نتيجة طيبة خارج الديار قبل مباراة الإياب التي ستقام في العاشر من سبتمبر الجاري في الخرطوم.

ويأمل صقور الجديان في التأهل إلى الدور الثاني في التصفيات، الذي يشهد مشاركة 40 منتخباً يتم تقسيمها على 10 مجموعات، ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور الختامي في التصفيات.

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وافتتح رمضان عجب أهداف المباراة بعد مرور 13 دقيقة فقط، قبل أن يعود اللاعب ذاته ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وتمسك رمضان عجب بفرصة التألق، وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 74، معلناً نفسه نجماً مطلقاً للمباراة.

وحصل منتخب تشاد على ركلة جزاء في الدقيقة 85، حولها إزيكيل ندواسيل لهدف بلاده الوحيد في اللقاء، الذي يمنحهم بعضاً من الأمل قبل لقاء العودة، حيث يحتاجون للفوز بثلاثية نظيفة في السودان للعبور إلى الدور الثاني.