حمدوك يعلن اسماء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان

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أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في السودان تشكيلة الحكومة الانتقالي الجديدة في البلاد خلال مؤتمر صحفي .
جرى تغيين أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية، وتعيين عمر مانيس ، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، و تعيين محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم، تعيين مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة .
التشكيل الوزاري الجديد في السودان :
وزارة الداخلية – إدريس الطريفي
وزارة الدفاع : جمال عمر
وزارة المالية – ابراهيم احمد البدوي
شؤون مجلس الوزراء - عمر مانيس
وزارة العدل: نصر الدين عبد الباري
وزارة الخارجية – أسماء محمد عبد الله
وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – إبراهيم أحمد البدوي
وزارة الصحة – أكرم علي التوم
وزارة التربية والتعليم – محمد الأمين التوم
وزارة التجارة والصناعة – مدني عباس مدني
وزارة الطاقة والتعدين – عادل علي إبراهيم
وزارة الري والموارد المائية – عباس محمد علي
وزارة الزراعة والموارد الطبيعية – عيسي عثمان شريف
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – لينا الشيخ محجوب
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – انتصار صغيرون
وزارة الثقافة والإعلام – فيصل محمد صالح
وزارة الحكم الاتحادي – يوسف آدم الضي
وزارة الشؤون الدينية والأوقاف – نصر الدين مفرح
وزاراة الشباب والرياضة – ولاء عصام البوشى
وزارة الثروة الحيوانية : لم يعلن
وزارة البنى التحتية : لم يعلن