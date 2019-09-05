حمدوك يعلن اسماء الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان

أعلن عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في السودان تشكيلة الحكومة الانتقالي الجديدة في البلاد خلال مؤتمر صحفي .

جرى تغيين أسماء محمد عبدالله وزيرة للخارجية، وتعيين عمر مانيس ، وزيرا لشؤون مجلس الوزراء، و تعيين محمد الأمين التوم وزيرا للتعليم، تعيين مدني عباس وزيرا للتجارة والصناعة .

التشكيل الوزاري الجديد في السودان :

وزارة الداخلية – إدريس الطريفي

وزارة الدفاع : جمال عمر

وزارة المالية – ابراهيم احمد البدوي

شؤون مجلس الوزراء ‎‏- عمر مانيس

وزارة العدل: نصر الدين عبد الباري

وزارة الخارجية – أسماء محمد عبد الله

وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي – إبراهيم أحمد البدوي

وزارة الصحة – أكرم علي التوم

وزارة التربية والتعليم – محمد الأمين التوم

وزارة التجارة والصناعة – مدني عباس مدني

وزارة الطاقة والتعدين – عادل علي إبراهيم

وزارة الري والموارد المائية – عباس محمد علي

وزارة الزراعة والموارد الطبيعية – عيسي عثمان شريف

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية – لينا الشيخ محجوب

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – انتصار صغيرون

وزارة الثقافة والإعلام – فيصل محمد صالح

وزارة الحكم الاتحادي – يوسف آدم الضي

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف – نصر الدين مفرح

وزاراة الشباب والرياضة – ولاء عصام البوشى

وزارة الثروة الحيوانية : لم يعلن

وزارة البنى التحتية : لم يعلن