السودان .. حمدوك يعلن تشكيل حكومته الانتقالية

أعلن دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، حكومته التي ضمت 18 وزارة من بينها أربع من النساء تقلدن وزارات الخارجية، التعليم العالي، العمل والتنمية الإجتماعة، والشباب والرياضة .

جاء ذلك فى المؤتمر الصحافى الذى عقده دكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء مساء يوم (الخميس) 5 سبتمبر 2019 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث ظل يترقبه السودان قاطبة وعلى مدى أيام توطئة لإعلان الحكومة المدنية المنتظرة .

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وتضيف (سونا) أن قائمة الوزراء تضمنت كلاً من :

– أسماء محمد عبد الله وزارة الخارجية

– د.إنتصار الزين صغيرون وزارة التعليم العالى

– نصر الدين عبد البارى وزارة العدل

– إبراهيم أحمد البدوى وزارة المالية

– د.أكرم على التوم وزارة الصحة

– د.محمد الأمين التوم وزارة التربية والتعليم

– عادل إبراهيم وزارة الطاقة والتعدين

– ياسر عباس محمد على وزارة الرى والموارد المائية

– عيسى عثمان شريف وزارة الزراعة

– لينا الشيخ محجوب وزارة العمل والتنمية الإجتماعية

– يوسف آدم الضى وزارة الحكم الإتحادى

– عمر مانيس وزارة مجلس الوزراء

– نصر الدين مفرح وزارة الشئون الدينية والأوقاف

– ولاء عصام البوشى وزارة الشباب والرياضة

– مدنى عباس مدنى زارة الصناعة والتجارة

– فيصل محمد صالح وزارة الثقافة والإعلام

– الفريق أول جمال عمر وزارة الدفاع

– الفريق شرطة الطريفى إدريس وزارة الداخلية

واكد رئيس مجلس الوزراء ان وزارتى الثروة الحيوانية والبنى التحتيه سيتم الاعلان عنهما فى وقت لاحق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)