رئيس الوزراء يعلن الحكومة الانتقالية

أعلن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية بعد اعتمادها من مجلس السيادة.

وكشف حمدوك في مؤتمر صحافي اليوم "الخميس" بمجلس الوزراء بالخرطوم، عن اسماء 18 وزيرا في الحكومة، وارجاء تعيين وزيرين.

وقال أن السودان يبدأ اليوم مرحلة جديدة في تاريخه للبلد ديمقراطي يسع الجميع، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية للحكومة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع المحيط الاقليمي والدولي.

وأكد حمدوك أن الحركات المسلحة شركاء في الثورة والتغيير الذي حدث في البلاد.