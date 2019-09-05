الهلال يزف خبراً ساراً لجماهيره

الخليج 365 : أفاد مهيار الطيب سكرتير ومقرر المكتب التنفيذي لنادي الهلال أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اعتمد مشاركة المهاجم الجزائري محمد الهادي بولعويدات مع فريق الهلال اعتبارا من الدور الأول في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، وباتت مشاركة اللاعب أمام فريق إنيمبا النيجيري بيد الجهاز الفني لفريق الهلال.

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