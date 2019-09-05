التغيير: الإعلان عن الحكومة الانتقالية اليوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي بقِوى الحرية والتغيير محمد ضياء الدين، عن تشكيل الحكومة الجديدة اليوم، عقب اكتمال المُشاورات حول القوائم الوزارية.

وقال ضياء الدين إنّ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك سيُعلن حكومته اليوم خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، وأضاف: “رئيس الوزراء اجتمع مع المجلس السيادي لاعتماد الترشيحات الوزارية بصورتها النهائية”.

وقالت مصادر، إنّ حمدوك تَسَلّم القائمة النهائية للوزراء من “الحرية والتغيير” بعد التوافُق على أسماء الوزراء الثلاثة الذين اختلفوا حولهم يوم الثلاثاء.

وبحسب المصادر، فقد تم التوافُق على، أحمد محمد طاهر لوزارة البنى التحتية، ومعتصم محمود جلب لوزارة الثروة الحيوانية، ويوسف آدم الضي لوزارة الحكم الاتحادي، وهي الثلاث حقائب التي كانت محل جدلٍ، وأوضحت أنّ حمدوك سيعقد اجتماعاً خلال ساعات مع مجلس السيادة لاعتماد قائمة الترشيحات في شكلها النهائي، تمهيداً لإعلان الحكومة رسمياً.