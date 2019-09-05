ماكرون يقدم دعوة لرئيس الوزراء الجديد”حمدوك” لزيارة باريس….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قدّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدعوة لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك لزيارة فرنسا وعَقد مُباحثات ثنائية لبحث سُبل الدعم الذي يُمكن أن تقدِّمه فرنسا للسودان في المرحلة المقبلة.

ونقلت الدعوة السفيرة الفرنسية بالخرطوم إمانويل بلاتمان خلال لقاء مع حمدوك في مكتبه أمس، بحضور وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب.

وأوضح مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية السفير محمد عبد الله التوم، أنّ السفيرة نوّهت للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الفرنسية للتطورات بالسودان ونجاح ثورته السلمية، وأكدت رغبة بلادها في تقديم كل الدعم المُمكن للحكومة المدنية الجديدة.

بدوره، عبّر حمدوك عن بالغ تقديره للدعوة الكريمة من الرئيس الفرنسي، وأكّد استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، حرصاً على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشدد على الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان بالنظر لمكانتها الدولية وثقلها السياسي، وأشار للعديد من مجالات التعاون الاقتصادي التي يمكن أن تشكل أولوية للعمل عليها في الفترة المقبلة مع فرنسا.