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تركي آل الشيخ يصدر توجيها عاجلا … السوشل ميديا “جاب لي صداع”

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدر رئيس الهيئة العامة للترفيه ، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، قرارا عاجلا، يتعلق بحسابات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطلب آل الشيخ، في تغريدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، بإيقاف حسابات الهيئة العامة للترفيه على مواقع التواصل الاجتماعي مؤقتا بشكل عاجل.
وغرد تركي آل الشيخ في تغريدته: “لقد صبرت كثيرا على حسابات هيئة الترفيه و”عيشها” في السوشل ميديا. أنا – وأنا رئيس هيئة الترفيه – المحتوى اللي يحطونه جاب لي صداع”.
وتابع: “لذلك أطلب منهم بشكل عاجل إيقاف الحسابين مؤقتا، وإعادة التغريد اعتبارا من يوم الأحد بمحتوى يوصل فكر الترفيه الحقيقي ويعكس مدى ما وصلنا إليه”.

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