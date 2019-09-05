قائد الحرس الثوري: إيران تتمتع بقوة عسكرية وأمنية لا تقهر ولا يمكن اختراقها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، اللواء حسين سلامي، أن إيران تتمتع بقوة عسكرية وأمنية لا تقهر ولا يمكن اختراقها.

أفادت وكالة “تسنيم” الدولية للأنباء، بأن اللواء سلامي أشار في كلمة له خلال تفقده جزيرة فارسي، وتقييمه لوضع واستعدادات الوحدات المنتشرة في منطقة بوشهر، إلى اختبار القوة العسكرية الإيرانية.

وقال سلامي:

إن الأعداء مطلعون على جانب صغير من حقيقة القدرات الدفاعية الإيرانية، ورغم ذلك يعلمون بأن القوة العسكرية والأمنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقهر ولا يمكن اختراقها.

وأضاف اللواء حسين سلامي “إن قوة الردع للجمهورية الإسلامية الإيرانية جاءت إثر التغلب على كبار الأعداء وبفضل الله (سبحانه وتعالى) كل يوم ومن خلال تعزيز هذه القوة، فإننا مستعدون لصون الأمن القومي وحدود واستقلال وسيادة البلاد، وأن شعبنا واثق بأن المجاهدين من خلال مراقبة الأعداء على مدار الساعة، سيحققون لهم الأمن التام كما كان في السابق”.

وتابع القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الإيرانية، اللواء حسين سلامي:

لقد قمنا بتطوير معداتنا وقوتنا استنادًا إلى استراتيجية التغلب على القوى الاستكبارية الأجنبية وقمنا بعرض جوانب منها على مختلف الاصعدة.

ولفت سلامي إلى أن “الأعداء مطلعون على قدرة تكنولوجية معداتنا وعزم المجاهدين للدفاع عن قيم الثورة الإسلامية.

وقال اللواء حسين سلامي:

نحن قوة تم اختبارها في المنطقة ولذلك في ساحات القتال سيشاهدون قوتنا الحقيقية.