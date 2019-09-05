باريس: زيارة محتملة لوزير الخارجية ر جان ايف لودريان إلى السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، إن زيارةً “محتملة” للوزير جان ايف لودريان إلى الخرطوم سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

قالت الناطقة باسم الخارجية آنييس فون دير مول، على صفحة موقع الخارجية الالكتروني رداً على سؤال أحد الصحافيين عن هدف زيارة لودريان إلى الخرطوم “زيارة محتملة للوزير لهذا البلد سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”.

وتابعت “التطورات الأخيرة في السودان تشجعنا وذلك بعد تسمية رئيس الوزراء الجديد عبدالله حمدوك والإعلان المقبل عن حكومة مدنية”.

هذا وتلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، قبل ذلك، دعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لزيارة فرنسا، ما تعتبر أول دعوة توجه له من دولة أوروبية.