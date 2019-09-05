“فضحية مدوية” : الخارجية الأمريكية تعترف برشوة قبطان ناقلة النفط الإيرانية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعترفت واشنطن بأنها عرضت ملايين الدولارات على قبطان ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1″، مقابل توجهه بالناقلة إلى ميناء حيث يمكن احتجازها.

وقالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “قرأنا مقال صحيفة فاينانشال تايمز ويمكننا أن نؤكد أن التفاصيل دقيقة”.

وكشفت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن واشنطن عرضت أموالا على، أخيليش كومار، قبطان ناقلة النفط الإيرانية “أدريان داريا 1″،مقابل تسليمها للولايات المتحدة.

وأوردت الصحيفة في تقرير نشرته، أمس الأربعاء، أن قبطان “أدريان داريا 1” تلقى رسالة إلكترونية من براين هوك، المبعوث الأمريكي إلى إيران، مفادها أن الإدارة الأمريكية تعرض على القبطان الهندي للناقلة “بضعة ملايين من الدولارات”، كي يوجهها إلى “دولة ستحتجزها نيابة عن الولايات المتحدة”.

ولتمكين كومار من التأكد من صحة المقترح، تضمنت الرسالة رقم الهاتف الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية.

روسيا اليوم