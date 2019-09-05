المتهم عصام احمد البشير

شهاب محمد - الخرطوم - خاص السودان:

مع ان المتهم بري حتى تثبت ادانته الا ان العلاقات المشبوهة للمتهم الدكتور عصام أحمد البشير وكثرة الكلام حول مشاكله المالية تجعل تصديق الاتهام اقرب للواقع فالرجل ثارت حوله العديد من الشبهات وتضاربت الاقاويل بشانه ، ودوره فى بعض الملفات وخاصة تلك المتعلقة بقضايا مالية اثارت خلافا بينه وبعض المحيطين به مناوئين او ممالئين ، واشهر قضية ورد فيها اسمه واثارت لغطا كبيرا مسألة مركز الوسطية ووظيفته به وارتباطه ببعض الخفايا فى الجوانب المالية والتداخل الكبير الذى حدث بين موقعه كموظف فى المراكز وبرامج المركز ودور الكويتيين خاصة والخليجيين عامة فى الالتباس الذى اكتنف مسيرة الرجل وخصوصا ايام اقامته فى الكويت واطلاعه بدور فى التنظيم الدولى للإخوان المسلمين وعلاقته ببعض هياكل الجماعة فى الخليج.

ومع ان سيرة الرجل غير مشرفة وحياته حافلة بالمواقف التى تستدعى التوقف عندها كمحطات ربما لاتليق بداعية الا ان ارتباطه العضوى بالنظام البائد وعلاقته الشخصية برئيسه المخلوع كل ذلك جعل الرجل فى مأمن من ان يقع فى المساءلة ، ومع انه كان فى مرحلة معارضا للبشير وناهضا ضده من منبر الجمعة بمسجد سوق ٤١ فى حى العمارات بالخرطوم الا انه تصالح مع النظام ورئيسه واصبح من المقربين للبشير فحمى نفسه عن فتح اى ملفات ضده فى ذلك الوقت ، وحتى بعض سقوط الطاغية لم يتعرض الدكتور عصام للملاحقة ولا القبض عليه الى ان اذيع امس ان اللجان المتخصصة قد اوصت يايقاف الدكتور للاشتباه فى علاقته بملفات فساد وغسيل اموال ، وادناه الخبر الذى نقلته العديد من المواقع الإخبارية .

يقول الخبر :

حررت نيابة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أمراً بالقبض على رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني السابق و القيادي بحزب المؤتمر الوطني البائد “عصام أحمد البشير” بتهمة غسل الأموال، وحجز أرصدته في البنوك التجارية وحظره من السفر، على خلفية الاشتباه في تحاويل مالية من حسابه بأحد البنوك المحلية إلى حسابه ببنك تركي بلغت (680) ألف يورو.

وقال مصدر لـ(تاسيتي نيوز) إن اللجنة العليا لمكافحة الفساد السابقة قد اشتبهت في تحاويل مالية من حساب “عصام البشير” إلى الخارج، فأحالت الأمر إلى وكيل نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، “أحمد سليمان العوض”. وأضاف المصدر: أن النيابة حققت في حالة الاشتباه وتوصلت إلى أن المذكور أجرى معاملة بنكية من حسابه الشخصي ببنك شهير في الخرطوم إلى بنك في تركيا وتوصلت إلى أن المبلغ المحول بلغ (680) ألف يورو، هذا ما استدعى التحقق من مصدر الأموال نظراً لمهنة المتهم، وأشار المصدر إلى أن النيابة دونت ضده بلاغاً وفقاً للمادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأصدرت أوامرها أمس بالقبض عليه وشرعت في تنفيذها.

كما قلنا فى البداية ان القاعدة واضحة فى ان كل متهم بري الا ان دكتور عصام ربما كان استثتاء .