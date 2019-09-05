البرهان: الجيش سيبتعد عن الاستقطاب والعمل السياسي

تعهد رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بأن القوات المسلحة للبلاد ستبتعد عن السياسية وستركز على تطوير قدراتها العسكرية.

وقال البرهان، في كلمة ألقاها اليوم الخميس خلال حفل بمناسبة تخريج الدفعة 63 كلية حربية، والدفعة 17 كلية علوم الطيران، والدفعة 19 كلية الدراسات البحرية، في استاد الكلية الحربية السودانية، قال إن “القوات المسلحة جنبت البلاد الفتن في الفترة الماضية، وستمضي بصمود وإجلال، وستبقى على عهدها مع الشعب السوداني”.

وأضاف أن “القوات المسلحة ستشهد في الفترة المقبلة تطويرا مهنيا، وسيتم النأي بها عن الاستقطاب والعمل السياسي” حفاظا على قوميتها، وللتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات منتسبيها والشعب السوداني.

وأوضح البرهان، القائد الأعلى للقوات المسلحة “نستقبل عهدا جديدا فيه بشرات وآمال عريضة، ستعمل فيه القوات المسلحة على تعزيز قدراتها والمزيد من التميز المهني”.