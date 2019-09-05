البرهان وحمدوك يشرفان تخريج الكلية الحربية

التاريخ: 05-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة بدأت فعاليات احتفال الكلية الحربية بتخريج الدفعة 63 كلية حربية والدفعة 65 ب دولة قطر والدفعة 17 كلية علوم الطيران والدفعة 19 كلية الدراسات البحرية. Advertisements وبحسب سونا سيشرف احتفال التخريج الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ورئيس الأركان المشتركة وقائد الكلية الحربية والملحق العسكري بدولة قطر وقادة القوات المسلحة بالوحدات المختلفة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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