المريخ يكمل إجراءات السفر إلى المغرب والعقرب يقترب من إنهاء موسمه مع الأحمر

أوضح مجلس إدارة نادي المريخ، حقيقة العروض الاحترافية الموضوعة علي طاولته بشأن مهاجم الفريق بكري عبد القادر “المدينة”.

ودفع نادي القوى الجوية العراقي إلى جانب نادي ظفار العماني بعروض للتعاقد مع مهاجم الفريق المدينة خلال الفترة القادمة.

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وقال أمين مال المريخ إن مجلس النادي قد منح نادي القوى الجوية العراقي الموافقة على إعارة المدينة لموسم واحد بناءٍ علي رغبة اللاعب.

وبحسب اليوم التالي أضاف مادبو بأن اللاعب بكري المدينة أكد تجديد تعاقده مع المريخ حال نجاح صفقة النادي العراقي وهو أمر إيجابي ويعكس مدى ارتباط اللاعب بالنادي.

وأوضح أمين مال المريخ أن نادي القوى الجوية العراقي، لا يعد النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب بكري المدينة مشيراً إلى عروض واتصالات أخرى من نادي ظفار العماني لكسب خدمات اللاعب كذلك.

ولفت الصادق مادبو إلى أن نادي ظفار العماني يرغب في كسب خدمات اللاعب عقب نهاية عقده مع المريخ، بوقتٍ يتمسك الإدارة بالتجديد للاعب ومن ثم إعارته إلى النادي العماني حال الاتفاق بين جميع الأطراف.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)