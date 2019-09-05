مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث مروري بالقضارف

التاريخ: 05-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة لقي شخص مصرعه واصيب آخرون في حادث اصطدام شاحنة متجهة إلى ولاية الخرطوم وتراكتور زراعي في منطقة حريرة بولاية القضارف. Advertisements وبحسب اليوم التالي وقع الحادث نتيجة للتخطي الخاطئ من سائق الشاحنة حيث أن التراكتور الزراعي كان يقطر (دفار جامبو) ما تسبب في وفاة سائقه، وإصابة الآخرين إصابات وصفت بالجسيمة، وفور وقوع الحادث تحركت شرطة المرور إلى مكان الحادث، وقامت بإسعاف المصابين إلى المستشفى، وتحويل الجثة إلى مشرحة القضارف بعد تدوين بلاغ بالحادث. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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