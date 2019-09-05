بشرى: غياب الخطة الاستراتيجية يؤدي لوقوع الكوارث

كشف بشرى حمد أحمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية، عن عدم وجود خطة استراتيجية للكوارث بالسودان، الأمر الذي ساهم في وقوع السيول والفيضانات وتدميرها للبنيات التحتية والإنسان. وطالب بشرى في منتدى المجلس البيئي الشهري، أمس (الاربعاء)، الحكومة الجديدة بوضع خطة علمية تتناسب مع المعايير العالمية لدرء الكوارث، مشدداً على ضرورة التنسيق والتناغم بين كافة الجهات ذات الصلة، وطالب بإنزال عمل البيئة من السلطات المركزية إلى القواعد، مؤكداً التزام الولاية بتبني مخرجات الورشة.

وبحسب اليوم التالي عزا عبد الله عوض الكوارث البيئية إلى عدم وجود إدارة سليمة للموارد وتمديد الزحف السكاني للأراضي الزراعية، بجانب انتشار السكن العشوائي وعدم الاستقرار السياسي وضعف الأمن الغذائي، لافتاً إلى وجود استراتيجية للحد من مخاطر الكوارث بولاية الخرطوم لكنها لم تُنفذ.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)