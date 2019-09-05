السودان.. اعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة في حكومة حمدوك

التاريخ: 05-سبتمبر-2019
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أصدر المجلس السيادي في السودان، الخميس، مرسوما دستوريا باعتماد 19 وزيرا و6 وزراء دولة، في حكومة عبد الله حمدوك، أول حكومة بعد إطاحة نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وكشفت مصادر بحسب “سكاي نيوز عربية”، أنه تم إرجاء اعتماد مرشح وزارة الثروة الحيوانية والسمكية ضمن التشكيلة الحكومية السودانية الجديدة.
والأربعاء، توافق حمدوك وقوى الحرية والتغيير، على أسماء معظم المرشحين لشغل الحقائب الوزارية في حكومته.
ويعقد المجلس السيادي مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق من الخميس، لإعلان أسماء الوزراء الجدد، حسب مصادرنا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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