خالد سلك يتوقع تسمية نساء في وزارات سيادية

توقع خالد عمر (سلك)، القيادي بالحرية والتغيير الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني، إعلان تشكيل الحكومة خلال الساعات المقبلة، وقال خالد الذي كان يتحدث في ندوة بوزارة العمل والإصلاح الإداري التي نظمتها لجنة التغيير والعدالة بوزارة العمل، أمس (الأربعاء)، إن الحرية والتغيير تلتزم باستكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي التزاماً كاملاً، مبيناً أن النقاشات مع الحركات المسلحة تمضي في الطريق الصحيح، مهنئاً الجبهة الثورية على وحدة مكوناتها وإعلانها الالتزام بالسلام فور تشكيل الحكومة.

Advertisements

وفي ما يتعلق بدور المرأة، قال سلك إن مكونات الحرية والتغيير وضعت مشاركة المرأة نصب أعينها، متوقعاً أن يتم إعلان أسماء نساء في وزارات سيادية. وفي رده على سؤال حول مفوضية الخدمة المدنية، قال إن مهمة تكوينها أوكلت لرئيس الوزراء وسيصدر قانون من المجلس التشريعي، وأضاف أن المشاورات حول مهامها واختصاصاتها ستتم مع المخلصين في مجال الخدمة المدنية، ولفت خالد إلى أن تقليص الوزارات ودمج بعضها قُصد منه تقليل النفقات الحكومية وكبح جماح الترهل الإداري والدستوري، وأضاف أن إصلاح الخدمة المدنية سيتم فيه نقاشات كثيفة في الفترة المقبلة.

و بحسب اليوم التالي اقال أمجد فريد المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، إن قانون العمل الحالي قاصر عن تلبية متطلبات المرحلة ويحتاج إلى إعادة النظر فيه، لافتاً إلى وجود أزمة في توزيع الكوادر العمالية والموظفين بالولايات، بالإضافة إلى ضعف المرتبات، موضحاً أن النقابات كانت رأس الرمح في استعادة الدولة، وحرية التعبير والحزب مكفولة لكل شخص، مبيناً أن النقابة حق العمال والموظفين، وزاد “التنظيمات القاعدية أحد حقوق العاملين، وأن الفترة المقبلة ستكون النقابات حاكماً لطبيعة العمل بين الدولة والموظفين، كواحدة من أدوات التعبير عن حقوق العاملين والدفاع عن مكتسباتهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)