قوبلت بساطة جلسة وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” بجانب “بائعة شاي” بالخرطوم، لتناول القهوة دهشة رواد منصات التواصل الإجتماعي بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”
وظهر الوزير وهو يرتدي “قميص نصف كم وجينز”، داخل مبني معهد جوتة لتعليم اللغه الالمانية، يتناول القهوة ويدردش مع ست شاي، في قلب العاصمة السودانية، وقبلها ظهر يغني داخل حافلة مع مجموعة شباب سودانيين باغنية شعبية مطلعها ( الليلة الليلة ازاي الليلة، مشيت للعمده وقال لي ماب امضى).
وحظيت الصورة باعجاب مستخدمي مواقع التواصل لبساطة وتواضع الوزير ورسالته للعالم بحفاوة وأمن السودان.
وقام وزير الخارجية الألماني بزيارة إلى الخرطوم الثلاثاء، في أول زيارة لوزير خارجية أوروبي بعد الإطاحة بالبشير، ضمن جولة إفريقية تستغرق ٤ أيام محطته التالية الكنغو.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة: جلسة وزير الخارجية الألماني لشرب القهوة بجانب “ست شاي” بالخرطوم تثير إعجاب ودهشة رواد منصات التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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