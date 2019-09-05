مواد إيواء وغذاء لـ (1000) أسرة متضررة بود رملي

التاريخ: 05-سبتمبر-2019
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على خلفية الدمار الواسع الذي لحق بـ “15” قرية في منطقة ود رملي بسبب مياه الفيضان سيرت مجموعة الجنيد للانشطة المتعددة قافلة كبرى اشتملت على مواد ايواء وغذاء استهدفت “1000” أسرة بود رملي.
وكشف عمر أحمد محمد عطا المنان, نائب رئيس مجلس الادارة, عن تكوين غرفة طوارئ متخصصة بدعم المتضررين من السيول والمطار والفيضانات, في كل انحاء البلاد وذلك بتوجيه مباشر من الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو.
وكشف عمر عن تسيير مجموعة الجنيد لقافلة أخرى الى ولاية النيل الابيض الاسبوع المقبل, تستهدف تقديم مواد غذا وإيواء وخدمات صحية لـ “2500” أسرة متضررة.
وأشار عمر الذي تفقد المناطق المتضررة بود رملي أمس بحسب صحيفة الجريدة, الى ان ما قامت به المجموعة من دعم مستحق للمتأثرين يأتي ضمن المسؤولية المجتمعية للشركة والتي دأبت عليها منذ انشائها في العام 2006م.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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