بالفيديو.. شاهد الحديث الساخن لمعلق قناة الملاعب السودانية والذي تسبب في إيقافه عن العمل بعد هجومه على دول الخليج

تعاطف المئات من الرياضيين بالسودان مع معلق قناة المعلق صدام محمد والذي تم إيقافه عن العمل بالقناة الرياضية على خلفية حديثه الساخن والذي هاجم من خلال دول الخليج العربي بسبب تقليلها من شأن السودان على حد تعبيره.

ونشر رياضيون سودانيون تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي يعلنون فيها وقفتهم مع المعلق الذي تم إيقافه عن العمل, وطال البعض منهم إدارات القناوت الأخرى بالإسراع في التعاقد مع صدام.

وبحسب موقع النيلين فقد خرج صدام في حلقة تلفزيونية تحدث من خلالها عن الأحداث المصاحبة لمباراة الهلال السوداني والوصل الإماراتي في الدور التمهيدي للبطولة العربية والتي ودع من خلالها ممثل السودان البطولة على الرغم من فوزه بهدفين مقابل هدف.

وقال المعلق الشاب: أرجع لأي هداف يشارك في إحدى البطولات الخليجية وستجد أكثر من هداف في بطولاتهم.

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وتابع بلهجة غاضبة: لماذا الاستخفاف بنا؟ انتو قايلين نفسكم شنو؟ وماذا تملكون غير البترول الذي سينتهي بعد ثلاثة سنوات؟.

وواصل صدام حديثه الذي وجد ردود أفعال واسعة: كل دول الخليج كانت لا تتعدى سبعة أو ثمانية إمارات قبل أن تتحد دول الخليج.

كما وجه معلق قناة الملاعب انتقادات حادة لمراسل قناة أبو ظبي الرياضية بالسودان وحمله مسؤولية تضخيم الأمر بسبب وقوف في زاوية خاطئة أثناء نقله لأحداث الشغب التي حدثت عقب المباراة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)