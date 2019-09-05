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وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح موسى هلال

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 05-سبتمبر-2019

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وقفة احتجاجية للمطالبة باطلاق سراح موسى هلال

 

طالبت أسرة موسى هلال وعدد من أسر المعتقلين السياسيين بإطلاق سراحهم أو تقديمهم لمحاكمات عادلة, حيث أفاد المحامي مصطفى أحمد علي عن أسر المعتقلين في الوقفة الاحتجاجية التي أقيمت أمس والتي نظمتها لجان الأحياء بمنطقة دامرة الشيخ عبدالباقي بشمال دارفور, والتي تمثل الثقل القبلي لموسى هلال.

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وأشارت هيئة الدفاع إلى تطاول أمد الاعتقال دون توجيه تهم في مواجهة المعتقلين, وبالرغم من أن اعتقالهم تم في ظل النظام السابق إلا أنه لم يتم اطلاق سراحهم أسوة بالمعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة.

 

وطالبت أسر المعتقلين كما أوردت صحيفة الجريدة طالبت المجلس السيادي ورئيس الوزراء والمجتمع الدولي بضرورة التدخل للكشف عن أماكن اعتقالهم والسماح لأسرهم بزيارتهم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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