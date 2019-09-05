لجنة المعلمين المركزية: عناصر النظام المباد قدمت لحمدوك تقريراً مضروباً

التاريخ: 05-سبتمبر-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة Advertisements قالت لجنة المعلمين المركزية إن عناصر النظام المباد قدمت تقريراً مضروباً لرئيس الوزراء لاستئناف الدراسة، وجوبه قرار حمدوك باستئناف الدراسة منتصف الشهر الجاري بقبول وانتقادات بنسبة متساوية جراء الظروف التي تمر بها البلاد والأزمة الاقتصادية، بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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