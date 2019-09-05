اختفاء (11) ألف جوال دقيق من حصة (ودراوة) واتهام نافذين بالمحلي

اتهم مواطنو “ودراوة” بمحلية شرق الجزيرة نافذين بالاستيلاء على حصة الدقيق الخاصة بالمنطقة من “شركة سين” لمدة خمسة أشهر, حيث أفاد أحد أعضاء لجان الأحياء أن شركة “سين” أكدت على وصول الحصة كاملة خلال فترة الخمسة أشهر ولم تتغيب يوماً.

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وبسؤال وكيل الشركة بمدني أكد استلام الحصة عبر محلية شرق الجزيرة, وبموجب ذلك تم فتح تحريك إجراءات جنائية في مواجهة شخصيات نافذة بالمحلية واتهامها بالاستيلاء على “11” ألف جوال دقيق حصة “ودراوة”, مما ساهم في خلق أزمة خبز حادة بالمنطقة.

كما اشتكى سكان المنطقة من تلاعب بعض أصحاب الأفران بالمنطقة في وزن قطعة الخبز والتوقف عن العمل بحجة أن العمل بالدقيق المدعوم لا يغطي تكاليف العمل، وبحسب صحيفة الجريدة تم فتح إجراءات جنائية في حق أصحاب أفران بالمنطقة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)