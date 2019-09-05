شول منوت: (أنا بخير يا جماعة)..!

ظهر المطرب الشاب شول منوت عبر تسجيل فيديو برفقة أحد الناشطين بعد انطلاق شائعة وفاته، وتحدث الناشط عبر الفيديو قائلاً: (نحن الآن أمام الميدان الذي يجاور مستشفى أبو عنجة بأم درمان وبرفقتي المطرب شول وهو بخير لكنه حزين على انتشار خبر وفاته)، وتحدث شول بصوت متهالك قائلاً: “أنا بخير يا جماعة”، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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