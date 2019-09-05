وقفة احتجاجية بالكلاكلة رفضاً للتغول على مدرسة أساسية

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يعتزم سكان الكلاكلات تنفيذ وقفة احتجاجية اليوم, بسبب اقتطاع مساحة ألف متر من مدرسة الكلاكلة القطعية الأساسية بنات وبيعها من قبل محلية جبل الأولياء, وأفاد عبدالمنعم بابكر عضو مجلس الآباء أن الوقفة الاحتجاجية تأتي بالتنسيق مع مجلس الآباء ولجان الأحياء, لإيقاف اجراءات البيع واكمال تشييد المدرسة والتي تعتبر ثالث مدرسة في منطقة جنوب الخرطوم, وتم تأسيسها في العام 1956.

وفي بيان للجنة حماية مدرسة الكلاكلة القطعية بحسب صحيفة الجريدة حذرت من الأعتداء على المدرسة وفق القرارات المستعجلة التي تحاول من خلالها المحلية استباق تشكيل الحكومة والأعتداء على الأراضي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)