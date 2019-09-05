قيادي زراعي : القطن المحور إشكالاته تجارية وليست فنية

كشف الأمين العام السابق لاتحاد المزارعين، أمين عام تنظيم القلعة النوعي بالنيل الأزرق المزارع عبد الحميد آدم مختار عن مساحة القطن المحور البرازيلي (آرـــ آر ) وقال إنها بلغت في هذا الموسم 100 ألف فدان، مؤكداً أن مساحة تنظيم القلعة وحدها بلغت 8 آلاف فدان.

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قال مختار بحسب صحيفة السوداني، إن القطن حالياً وصل مرحلة البراعم، مؤكداً أن الصنف المحور البرازيلي يتميز عن الأصناف الأخرى بمقاومته الكبيرة لمبيدات الحشائش والأمراض وقال إنه ملائم للبيئة إلى جانب أنه يتميز بسهولة الحصاد والإنتاجية العالية، مشيراً إلى أن أعلى إنتاجية له تراوحت ما بين 12 – 15 قنطاراً للفدان بينما بلغ متوسط الإنتاجية 5 قناطير للفدان في القطاع المطري.

وتوقع مختار أن يحل القطن البرازيلي محل الأقطان والمحاصيل الأخرى خاصة في القطاع المطري ذلك لجهة قدرته التنافسية والرغبة الكبيرة في زراعته من قبل المنتجين. وعن مساعي بعض الجهات لإبادة محصول القطن المحور البرازيلي (آر آر) قال عبد الحميد لا توجد أي مشكلة فنية بالقطن البرازيلي ولكن المشكلة هي تجارية فقط وصراع بين الشركات.

وعن الموسم الزراعي بولاية النيل الأزرق قال عبد الحميد إن البنك الزراعي وفر السيولة لمرحلة الكديب وحالياً لا توجد أي مشكلة تواجهه, كاشفاً عن ظهور آفات في محصولي القطن والذرة, وأضاف: حالياً تجري عمليات المكافحة للآفات ومقدور عليها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)