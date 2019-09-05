شرطة المغرب تفكك خلية داعشية وتوقيف 5 من عناصرها

وتم ضبط معدات الكترونية وأسلحة بيضاء اثناء عمليات أمنية نفذت في مدينتي بركان والناظور، بحسب المصدر ذاته.
وكان حكم في يوليو الماضي بالاعدام على ثلاثة مغاربة دينوا باغتيال سائحتين في ديسمبر 2018 في جبال الاطلس الكبير (جنوب).
وكان الثلاثة أعضاء في مجموعة اسلامية متطرفة ويجتمعون منذ سنوات في مراكش ولم يتم رصدهم قبل فعلتهم.
كما حكم على 21 آخرين في المجموعة باحكام بالسجن بعضها لمدى الحياة. وبدأ النظر في القضية أمام الاستئناف الأسبوع الماضي.
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