هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين المتواجدين لدى بلاده للتوجه إلى الدول الأوروبية، في حال لم تقدم المساعدة الضرورية لتركيا لدعم اللاجئين.
وقال أردوغان اليوم الخميس في أنقرة، "إنه في حال لم نحصل على دعم دولي كاف في مسألة اللاجئين فإننا سنفتح الطريق أمامهم باتجاه أوروبا".
وسبق لأردوغان أن انتقد في السابق تخلف الأوروبيين عن دعم تركيا ومساندتها في مواجهة تدفق اللاجئين، مؤكدا أن أنقرة أنفقت مليارات الدولارات على اللاجئين السوريين، فضلا عن أن الاتحاد الأوروبي تعهد بدفع 6 مليارات يورو لتركيا لمساعدة اللاجئين السوريين، لكن أنقرة لم تتسلم سوى 2.5 مليار منها.
وفي السنوات الأخيرة، استقبلت تركيا حوالي 3.6 مليون لاجئ من سوريا. وتم بناء أكثر من 20 مخيما للاجئين في 10 مقاطعات تركية، وفيها توجد مدارس ويتم تقديم المساعدة الطبية اللازمة، والغذاء. ومع ذلك، يعيش هناك فقط خمس هؤلاء اللاجئين، والباقي منتشرون في مدن مختلفة من البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان يهدد بفتح الباب أمام اللاجئين السوريين للتوجه إلى أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.