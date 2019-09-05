رئيس مجلس السيادة: يشدد على ابتعاد القوات المسلحة عن الاستقطاب السياسي

أكد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان، على اهمية تحصين القوات المسلحة والبعد بها عن الاستقطاب السياسي للحفاظ على قوميتها واستقلاليتها.

وقال لدى مخاطبته اليوم "الخميس" تخريج دفعتين من الطلاب الحربيين بالكلية الحربية بامدرمان، سنعمل على تعزيز قدرات القوات المسلحة الدفاعية للحفاظ على الوطن، مشيرا إلى انها ظلت على الدوام تصون مكتسبات الشعب وحماية امنه واستقراره.

ودعا إلى الوفاء بالقوات المسلحة والابتعاد بها عن المزايدات ومحاولات تشويه صورتها والتشكيك في قدراتها وولائها.

وأكد رئيس مجلس السيادة، على وحدة القوات وتماسك القوات المسلحة والمنظومة الامنية بالبلاد، للحفاظ على البلاد ضد المهددادت الداخلية والخارجية.