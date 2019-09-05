مراسيم دستورية من مجلس السيادة لاعتماد وزراء الحكومة الانتقالية

قال عضو مجلس السيادة، الفريق أول الركن، شمس الدين الكباشي، أن المجلس سيصدر بعد قليل مراسم دستورية لاعتماد 19 وزيرا في الحكومة الانتقالية.

وأشار إلى انه سيتم ارجاء اعلان وزير الثروة الحيوانية بعد الاعتراض عليه من قوى اعلان الحرية والتغيير.