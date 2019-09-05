وكيل وزارة الكهرباء يكشف أسباب القطوعات وعجز الامداد

ارجع وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء صلاح محمد ابراهيم، اسباب القطوعات المتكررة للكهرباء في السودان، الى انخفاض التوليد المائي الى ما يقارب النصف نتج عنه عجز ما يقارب 30%.
وقال أن فتح بوابات المفيض في السدود وارتفاع مناسيب النيل والفيضانات، والاطماء في فصل الخريف ادى إلى انخفاض التوليد المائي الى أدنى مستوياته.
واشار ابراهيم الى نقص في التوليد الحراري بنسبة 20% بعد اجتياح السيول لمنطقة (قري والجيلي) وغرق وحدات التوليد الحراري. ورغم الصيانة لايزال العجز (200) ميقاوات.
واعلن برمجة القطوعات الاضطرارية لتطبيق سياسة التوزيع العادل وفقاً للمتاح من التوليد في حينه.
واوضح ان برمجة القطوعات يوميا في الفترة الصباحية والمسائية، وفي حالة تحسن نسبة التوليد تقل ساعات الفصل أو زيادتها في حالة زيادة نسبة العجز.
وقال ان الامداد الكهربائي سيتحسن خلال اسبوعين، وناشد المواطنين بدعم وضع التوليد باتباع سياسة الترشيد للمساعدة لتخفيف الأحمال وتقليل ساعات الفصل للتيار عن الزبائن.
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