طائرة إماراتية تهبط في مطار بن غوريون الإسرائيلي وعلى متنها شخصية إماراتية رفيعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة “ذي ماركر” الإسرائيلية الخميس تفاصيل هبوط طائرة من إمارة دبي 3 مرات في مطار بن غوريون ومكثت في المطار عدة ساعات ثم عادت وغادرت مجدداً.

ووفقاً للصحيفة فقد هبطت في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، يوم الأحد الماضي، طائرة خاصة كبيرة من طراز 737، مسجلة في إمارة دبي، ومكثت في المطار الإسرائيلي عدة ساعات، ثم حلقت مجددا.

وبحسب الصحيفة فإن هذه الطائرة ملك شركة DP WORLD، وهي شركة تنشط في المجال اللوجيستي والإرساليات من دبي، وتشغل موانئ ومخازن لوجيستية في أنحاء العالم.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه لم تكن المرة الأولى التي تهبط فيها في المطار الإسرائيلي ، بل أنها هبطت فيه ثلاث مرات، خلال الأسبوع الماضي ، كذلك هبطت الطائرة نفسها في مطار بن غوريون قبل شهرين، وهكذا فعلت في العام الماضي. بحسب ترجمة مدار نيوز

وتم تفسير هذه الزيارات القصيرة لهذه الطائرة بأن أحد أقرباء شخصية سياسية رفيعة في دبي يحضر إلى إسرائيل من أجل تلقي العلاج الطبي.

لكن الموقع الإلكتروني الإسرائيلي Times Of Israel، ذكر أن هذه الطائرة نفسها هبطت في إسرائيل، في أيلول/ سبتمبر العام الماضي، وكان على متنها مدير عام DP WORLD، أحمد بن سليم، بهدف تطوير علاقاته التجارية مع إسرائيل.

ويذكر أن لإسرائيل ممثليه رسمية في دبي، منذ أربع سنوات ، ووفقا للصحيفة، فإنه في الوقت الذي تشتعل فيه حدود إسرائيل مع الدول المجاورة لها، يتواصل تزايد دفء علاقاتها مع دول الخليج بشكل مستمر تحت الرادار.

ويشار إلى أن هذه الشركة تشغل خمس من أكبر محطات حاويات دولية في العالم وتقيم، منذ سنوات، علاقات تجارية مع شركة تسيم الإسرائيلية للملاحة البحرية ، وتشاركت الشركتين، من إسرائيل ودبي، في الماضي، باستثمارات في عدد من موانئ العالم.