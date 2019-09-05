حل ازمة الكهرباء مسؤولية مشتركة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ مدة طويلة وازمة الكهرباء فى بلادنا تراوح مكانها فلا حل يلوح فى الافق ولا امل عند المواطنين بقرب العلاج وانهاء المعاناة ولا الحكومة تصدق فى وعودها رغم تكرارها وهذا كان داب الحكومة السابقة وبعد الاطاحة بالطاغية استبشر الناس خيرا لكن ورغم مرور خمسة اشهر الان لم يحدث انفراج ، وحتى هذا التحسن النسبى الذى كان سائدا فى الاسابيع الماضية لم يكن حقيقيا اذ ان التيار كان مقطوعا بصورة كبيرة عن القطاع الصناعى ليحظى به المواطنون فى القطاع السكنى ولينخدع البعض ان المشكلة قد حلت – ولو نسبيا – لكن الواقع غير ذلك .

كتبنا هنا من قبل وكتب غيرنا فى اكثر من مكان ان المشكلة فى جانب منها تتعلق بالمواطن وسلوكه الغير سوى اذ لايعقل ان تغيب عند غالب الناس ثقافة الترشيد وياتوا بعد ذلك يبحثوا عن التيار الكهربائي ويشتكوا من كثرة انقطاعه وهم واقعا من اسهم بشكل كبير فى اهدار الكهرباء اذ ليس من المعقول فى شي ان يترك البعض مصابيح المنازل والمراوح بل وحتى المكيفات تعمل لساعات طويلة دون ان يطفئوا ما لايحتاجونه ، اما المكاتب – سواء الدوائر الحكومية او الخاصة – فحدث ولا حرج .

نحن كمواطنين نحتاج ابتداء الى اصلاح سلوكنا ليحق لنا من بعده التحدث عن الانقطاع فى الكهرباء والمطالبة باستمرار الامداد وبصورة متواصلة .

وتحميلنا لانفسنا المسؤولية – كمواطنين – لايعنى اننا نرى الحكومة بمناى عن المساءلة بل العكس فهى المطالبة اولا بسد النقص وتوفير التيار وبحث المشاكل التى تعيق الامداد الدائم وعلاجها وليكن من ضمن برامج الحكومة محاربة السلوك الخاطئ وتشجيع ونشر ثقافة الترشيد .

نتمنى ان يعى الجميع مسؤولياتهم ويعمل الكل بروح المسؤولية من اجل علاج مشاكل البلد المستعصية والكهرباء احداها لكنها حتما ليست الاصعب .