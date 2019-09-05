محاولات فاشلة من نتنياهو لترميم صورته.. بقلم محمد عبدالله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فى سياق الدعاية الانتخابية وللتغطية على الفشل الكبير الذى صاحب واعقب عملية العدوان على الضاحية الجنوبية لبيروت وبعد انكشاف كذب الرجل وسقوطه امام شعبه اثر نشر المقاومة اللبنانية لفيديو يوضح تنفيذ العملية البطولية فى الداخل الفلسطينى وكذب نتنياهو حول العملية ، حاول رئيس وزراء كيان العدو لفت الانظار عن خيبته والحرج الذى يمر به فقام بزيارة او بالاحرى اقتحام الحرم الابراهيمى الشريف فى مدينة الخليل صباح الاربعاء ومحاولته ارضاء جمهور المستوطنين بعد تدنى شعبيته واهتزاز صورته امامهم وفقدانه الكثير من التأييد وايضا محاولا افساد خطة منافسيه باستغلال عملية حزب الله فى ضرب الكيان وبيان مدى كذب قادته المنافقين والتكسب انتخابيا خاصة وان الكيان مقدم على انتخابات خلال اقل من اسبوعين ويعرف نتنياهو ان عدم فوزه بها يعنى فتح التحقيق معه فى قضايا فساد قد تزج به فى السجن لذا حاول بزيارته الخليل اصلاح مايمكنه اصلاحه من وضعه السيئ.

الفلسطينيون اجمعوا على ان الزيارة لن تغير من الحقيقة فى شيى وراوا ان نتنياهو المأزوم داخليا والمحرج امام شعبه سيحصد الخيبة كما حصدها من قبل ولن يجنى سوى الفشل من اقتحامه للحرم الشريف.

المتحدث باسم حركة “حماس” عبد اللطيف القانوع اعلن أن زيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تأتي في سياق الدعاية الانتخابية.

وأضاف القانوع ان “الزيارة استفزازية، ولن تغير من الواقع التاريخي والديني شيئا، وهي تمس مشاعر كل المسلمين وقد تفجر غضب شعبنا في وجه نتنياهو”.

وذكّر القانوع بزيارة رئيس وزراء العدو الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى عام 2000، والتي فجرت انتفاضة الأقصى ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين، وشدد على أن الشعب الفلسطيني ثابت في أرضه وسينتصر لمقدساته ولحقوقه المشروعة.

يشار الى أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات أمنية مشددة على الخليل عشية زيارة نتنياهو للمدينة.

ان هذا الوضوح فى الرؤية والحسم التام عند الفلسطينيين لقضاياهم المصيرية هو الذى يحمى قضيتهم من الضياع والنسيان .

وفى الوقت الذى ترتفع فيه الاصوات الحرة مستنكرة تدنيس الجزار المجرم للحرم الشريف فان الصمت الرسمى العربى مازال فى مكانه بكل اسف وحكامنا لايحركون ساكنا ويؤكدون كل يوم ان التعويل الحقيقى فقط على الشعوب التى تبقى ويرحل الحكام الخونة تشيعهم اللعنات وسيحملون معهم العار والشنار .