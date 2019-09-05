مؤامرة تبعد شيبوب من المنتخب الوطني

الخليج 365 : كشفت متابعات الصحيفة من مصادرها العليمة ان هناك مؤامرة ضد لاعب المنتخب شرف الدين شيبوب من أحد أفراد الجهاز الفني للمنتخب أدت لإبعاده من قائمة صقور الجديان بسبب خلافات قديمة وشخصية مع اللاعب. وفي ذات السياق عبر اللاعب عن دهشته لعدم استدعائه للمنتخب خاصة وأنه تمكن من الحصول على مقعد في تشكيلة نادي سيمبا التنزاني ويقدم مستويات فنية مذهلة.

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