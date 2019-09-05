الفنانة أفراح عصام تبدأ العد التنازلي

الخليج 365 : بدات الفنانة أفراح عصام العد التنازلي لتقديم أغنية جديدة, ظلت تعكف على لمساتها الأخيرة طوال الفترة الماضية, وحرصت على عدم تقديم أي تفاصيل عن الأغنية لتكون مفاجأة للجمهور. أفراح شكلت حضوراً فنياً لافتاً طوال الفترة الماضية, حيث شاركت في عدد من الفعاليات الوطنية والجماهيرية, قدمت أفراح أغنية في بداية الحراك الثوري في ديسمبر الماضي.

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