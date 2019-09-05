وداعا للتوك توك.. مصر تعلن "الخطة البديلة"

طالب رئيس الوزراء المصري، الخميس، ببدء برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" المصري، بسيارات آمنة ومُرخصة في شوارع مصر.

ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل "الميني فان" التي تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك على صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري.

و"التوك توك" سيارة صغيرة مفتوحة تستخدم محركا صغيرا وتتميز بأنها من دون أبواب، تستخدم كسيارة أجرة رخيصة الثمن في الضواحي والمناطق الشعبية بالمدن والقرى.

وجاء في المنشور أن وزارة المالية، والجهات المعنية، ستتبنى تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً في استبدال سيارات الأجرة القديمة، ليحل محلها "التاكسي الأبيض".

وجاء ذلك في اجتماع حضره الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء ألبير زكي، بالإدارة العامة للمرور، ومسئولي الجهات المعنية.

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وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابي كبير، وبوجه عام، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلا عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.

وأكد وزير المالية موافقته على البدء في هذا البرنامج لما له من آثار إيجابية، مشيرا إلى أن هناك وحدة بالفعل بالوزارة تولت مشروع إدارة التاكسي سابقا، ومستعدون لبدء تنفيذ هذا البرنامج.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه بأن يتم عقد اجتماع قريبا مع مصنعي "التوك توك"، لبدء تحويل خطوط إنتاجهم لسيارات "الميني فان" على سبيل المثال، خاصة أنه تم التنسيق معهم مسبقا على تخفيض إنتاجهم من مركبات "التوك توك"، تمهيدا لتنفيذ برنامج للاستبدال والإحلال.