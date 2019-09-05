سلفا كير يحث الجماعات المسلحة السودانية على تحقيق السلام

حث رئيس جنوب السودان سلفا كير حركات المعارضة المسلحة السودانية على التوحد من أجل السلام واتخاذ موقف موحد للتفاوض مع الحكومة الانتقالية الجديدة في البلاد.

وقال المستشار الرئاسي للشؤون الأمنية توت جاتلواك إن كير طالب الحركات ببذل الجهود لحل النزاع في السودان عبر الوسائل السلمية.

وأضاف جاتلواك للصحفيين في العاصمة جوبا الأربعاء "دعا الرئيس كير الحركات المسلحة السودانية إلى جوبا للجلوس مع بعضهم البعض والمناقشة بعد أن اتفقوا على الاتحاد من أجل إحلال السلام في السودان وكذلك إشراك الحكومة السودانية في التسوية السلمية لمظالمهم".

ولفت المسؤول الرئاسي الي إن زعيم جنوب السودان حث جماعات المعارضة على السعي إلى تسوية سلمية لخلافاتهم المعلقة مع الحكومة، وقال إن الحركات أكدت للرئيس استعدادها لتنفيذ نتائج الاجتماع الذي عقد في جوبا.

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من جانبه قال زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال، مالك عقار إن الوحدة بين مختلف الجماعات المتمردة أمر حاسم لضمان السلام الشامل في السودان.

وأضاف "عندما لا نتحد، لا يمكننا تحقيق السلام في السودان. أول شيء يجب علينا فعله هو أن نتحد ومن ثم يمكننا مناقشة مشاكلنا مع الحكومة".

وفي الشهر الماضي وقع المجلس العسكري وقادة الحرية والتغيير على الإعلان الدستوري، مما مهد الطريق للانتقال إلى الحكم المدني بعد أكثر من سبعة أشهر من المظاهرات والعنف.