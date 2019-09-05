عاجل| "السيادي" يعتمد تشكيلة حكومة حمدوك

قال عضو بالمجلس السيادي في السودان، الخميس، إن المجلس اعتمد تشكيلة حكومة الفترة الانتقالية، وهي أول حكومة منذ عزل عمر البشير من الرئاسة، في أبريل/ نيسان الماضي.

وفي حديثه للأناضول، قال عضو بالمجلس، طلب عدم نشر، إن "المجلس اعتمد تشكيل حكومة الفترة الانتقالية".

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، سيعلن الحكومة بصفة رسمية، في مؤتمر صحفي خلال ساعات.

وحتى الساعة 14.15 تغ، لم تصدر إفادة من المجلس السيادي بخصوص اعتماد تشكيلة الحكومة.

وأدى عبد الله حمدوك، في 21 أغسطس/ آب الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا للحكومة، في بداية فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى "إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي.