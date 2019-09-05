صحيفة: "خلية الإخوان" وراء عزل رئيس جهاز الأمن الكويتي الخارجي

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، أدت إلى اعتراف زعيمهم بأنه تلقى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.
وكان مبارك سالم العلي والموقوف حاليًا، مكلفًا بمتابعة الكويتيين ”المشبوهين“ وغيرهم من العناصر الإخوانية في البلاد، فيما تم تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على ملابسات القضية.
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