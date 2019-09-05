صحيفة: "خلية الإخوان" وراء عزل رئيس جهاز الأمن الكويتي الخارجي

كشفت مصادر مطلعة في دولة الكويت أن قرار إيقاف رئيس جهاز الأمن الخارجي مبارك سالم العلي عن العمل، والذي صدر يوم الإثنين، كان بسبب تستر ”العلي“ على 4 كويتيين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، والذين تعاونوا مع عناصر الخلية الإخوانية التي سلمتها الكويت إلى مصر مؤخرًا.

وبحسب صحيفة ”القبس“ المحلية، فإن التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية مع عناصر الخلية الإخوانية المصرية، أدت إلى اعتراف زعيمهم بأنه تلقى الدعم والمساعدة من 4 كويتيين يعملون في جمعيات خيرية، وينتمون إلى تنظيم الإخوان في الكويت، وهم الذين ساعدوه وبقية أفراد الخلية على تحويل أموال وتأمين الإقامات لهم وتسهيل تواجدهم في البلاد بتوظيفهم في شركات.

وكان مبارك سالم العلي والموقوف حاليًا، مكلفًا بمتابعة الكويتيين ”المشبوهين“ وغيرهم من العناصر الإخوانية في البلاد، فيما تم تشكيل لجنة تحقيق، للوقوف على ملابسات القضية.