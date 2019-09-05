تأهل الإسباني رافائيل نادال، الخميس، إلى المربع الذهبي لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس (رولان غاروس). وتغلب نادال في ربع النهائي على الأرجنتيني دييجو سيباستيان شوارتزمان بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع 6-4 و7-5 و6-2. وتعد ”رولان غاروس“ إحدى البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وانطلقت فعالياتها، 26 أغسطس/ آب الماضي، وتنتهي الأحد المقبل، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 24 مليونًا و193 ألف دولار، ويحمل لقب النسخة الماضية الصربي نوفاك جوكوفيتش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادال يعبر لنصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.