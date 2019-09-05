جنوبيون لـ(اليمن العربي) : دولة الإمارات أسهمت في حماية الجنوب من مؤامرات الأعداء .. فيديو

وعبر المواطنون في إستطلاع، لـ(اليمن العربي)، عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة لمواقفها العروبية تجاه شعب الجنوب .. مؤكدين أن دولة الإمارات أسهمت في حماية الجنوب من مؤامرات عديدة كان يحيكها لها بعض المتربصون من أعدائها المنتمين للتنظيمات المتطرفة كالإخوان وأذرعها القاعدة وداعش .

وقالوا "نقدم الشكر العرفان للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة" .. لافتين إلى أن لدولة الإمارات مواقف إنسانية عديدة إلى جانب أدوارها العسكرية في تحرير العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية من مسلحي الميليشيات الإنقلابية والعناصر المتطرفة .

وشددوا على أن مشاركتهم في مليونية الوفاء للإمارات في عدن هو أحد أوجه التعبير عن الوفاء لدولة الإمارات .. لافتين إلى أن ما قامت به دولة الإمارات سيظل ديناً على أبناء المحافظات الجنوبية .